Baumerhalt durch unkonventionelle Planung

Eppelheim. Das Planungsgebiet im Süden der Stadt hat eine Fläche von rund 1,7 Hektar. Eine Teilfläche des Areals zwischen der Justus-von-Liebig-Straße und dem Wingertspfad beziehungsweise der Erich-Veith-Straße und der Rudolf-Harbig-Straße, die als Gewerbegebiet festgesetzt ist, soll nun für eine Wohnbebauung in Anspruch genommen werden.

AdUnit urban-intext1

Ulrich Villinger vom Ingenieurbüro Piske erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Justus-von-Liebig-Straße – dritte Änderung“, mit dem der Bau von Häusern auf dem Gelände des ehemaligen Schweinezuchtbetriebes an der Erich-Veith-Straße ermöglicht werden soll.

Auf der rund 6800 Quadratmeter großen Gewerbebrache sind insgesamt fünf Reihenhauszeilen, ein Doppelhaus sowie ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten geplant (wir berichteten). Rechtlich sei das Vorhaben gegenwärtig nicht genehmigungsfähig, deshalb müsse das Gewerbegebiet für die reine Wohnnutzung umgewandelt werden, so Villinger.

Im beschleunigten Verfahren

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Auf der Fläche rund um die ehemaligen Firmengebäude stehen viele alte Bäume und zahlreiche Sträucher. Das Gremium diskutierte vor allem die Auswertung der Baumkartierung durch die Bioplan Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung. Entscheidend für das Projekt sei die Einhaltung der Klimaziele sowie der Leitlinien des Stadtentwicklungskonzeptes, hatte Isabel Moreira da Silva (Grüne) „große Bedenken im Hinblick auf den alten Baumbestand“. Ihre Fraktion habe recht gehabt, auf ein Umweltgutachten zu drängen. Der Änderung des Bebauungsplans stehe man positiv gegenüber, es müssten aber noch einige Knackpunkte ausgeräumt werden. Für das Teilgebiet, wo ausschließlich Wohnnutzung entstehen soll, sollte zunächst eine Bestandsanalyse erstellt und eine Stellungnahme des Baurechtsamts eingeholt werden. Vor Beginn der Abriss- und Rodungsarbeiten müsse noch ein artenschutzrechtliches Gutachten zu Vögeln, Fledermäusen und Eidechsen her. Bei einem allgemeinen Wohngebiet seien zudem weitergehende schalldämmende Maßnahmen erforderlich. Moreira da Silva beantragte die Festsetzung einer Nutzungspflicht von erneuerbaren Energien und Photovoltaik.

AdUnit urban-intext2

Hubertus Mauss (Grüne) pochte auf eine behutsame Nachverdichtung mit möglichst weitgehender Schonung des wertvollen Baumbestandes. Dass die anderen Fraktionen ein Verfahren verabschiedet hätten, bei dem kein einziger Baum stehengeblieben wäre, mache ihn sprachlos.

Mauss ging detailliert auf die Baumkartierung ein. Durch eine unkonventionelle Planung könnten mehr Gehölze erhalten werden. Es solle zudem geprüft werden, welche der Bäume durch Verpflanzungen gerettet werden können: „Es ist dringend erforderlich, die Baumaßnahmen durch ein kompetentes Grünplanungsbüro mit einer ökologischen Baubegleitung zu flankieren.“

AdUnit urban-intext3

Renate Schmidt (SPD) begrüßte es, dass durch das Projekt vor allem Familien aus Eppelheim angesprochen werden sollen. Ein generelles Problem sei die zunehmende Verkehrsbelastung. Der geplante Radschnellweg, der an den neuen Häusern vorbeiführen soll, sei „ein attraktives Angebot an die zukünftigen Bewohner, vermehrt auf das Fahrrad umzusteigen“.

AdUnit urban-intext4

Trudbert Orth (CDU/FDP) freute sich über das Wohnangebot für junge Familien: „Die derzeitige gewerbliche Nutzung bringt uns nichts. Hier bekommen wir Wohnraum unentgeltlich und in hervorragender Qualität.“ In den vergangenen Jahren sei „ein Gebiet von Natur und Landschaft entstanden“, meinte Orth und forderte einen Ausgleich für die erforderlichen Eingriffe in Vegetation und Fauna. Viele Bäume könnten nach der derzeitigen Planung erhalten werden.

„Eindeutige Aufwertung“

„Die vorliegende Planung stellt eine eindeutige Aufwertung und gelungene Nachverdichtung dar“, lobte Bernd Binsch (Eppelheimer Liste). Die Umwandlung von einem Gewerbegebiet zu einem Mischgebiet könnte auch als Beispiel für verschiedene Flächen im nördlichen Gewerbegebiet gelten. Die Angebote, auf die Erbpacht einen Nachlass für Familien mit Kindern zu gewähren, zeigten, „dass hier in Zukunft Wohnraum für junge Familien, aber auch für alle anderen Menschen geschaffen werden soll“. Problematisch seien die Ergebnisse des Schallschutzgutachtens. Es gebe enorme Lärmquellen für das künftige Mischgebiet. Der Grünen-Antrag zur Festsetzung einer Photovoltaikpflicht wurde abgelehnt. Der Beschlussvorschlag zur Offenlage und frühzeitigen Beteiligung des Bebauungsplans wurde bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen der Grünen angenommen. vw