Bauvorhabenstehen auf der Agenda

Eppelheim. Der Technische Ausschuss tagt am Montag, 21. Juni, um 19 Uhr in die Rudolf-Wild-Halle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Bauvorhaben. Die Mitglieder des Ausschusses stimmen unter anderem über die Errichtung einer Werbeanlage, den Umbau eines Einfamilienwohnhauses in ein Zweifamilienwohnhaus sowie die Errichtung eines Anbaus und der Dachsanierung mit Gaubenaufbau.

AdUnit urban-intext1

Außerdem stehen der Abbruch eines Wohnhauses mit Schuppen und Scheune sowie die Umnutzung einer ehemaligen Kaufhausfläche in der Hauptstraße 48 in einen Imbiss auf der Tagesordnung. Geplant ist ein Imbiss, der seine Ware auf die Hand verkauft.

Aufzugsanlage im Rathaus

Anschließend entscheidet das Gremium über die Anpflanzung einer Hecke und die Vergabe der neuen Aufzugsanlage im Rathaus mit fünf Haltestellen.

Im Zuge des Bebauungsplan Gewerbegebiet Süd geht es dann um Ausgleichsmaßnahmen. Die vorbereitenden Untersuchungen für die Konversionsfläche Patrick Henry Village in Heidelberg ist ebenfalls Thema im Ausschuss: Das Gremium nimmt Kenntnis vom Entwurf und berät darüber, inwieweit die Belange der Stadt Eppelheim dadurch berührt werden. Zuletzt ist noch Zeit für Anfragen. caz

AdUnit urban-intext2