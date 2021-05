Bei Eppelheimer HNO-Praxis gratis testen

Eppelheim. Je mehr Schnelltestangebote der Bevölkerung zur Verfügung stehen und gut erreichbare Teststellen geschaffen werden, desto erfolgreicher kann der Ausbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden – zudem werden Infektionen schneller diagnostiziert. Daher ist Bürgermeisterin Patricia Rebmann über jede Möglichkeit froh, die zusätzlich zu den in der Wild-Halle angebotenen Terminen von Stadt und DRK-Ortsverein geschaffen wird. Sie lobt die Unterstützung von Dr. Thomas Mollet, der ab sofort in seiner HNO-Facharztpraxis im „Eppelheim Medical Care“ in der Wieblinger Straße 41 kostenlos Antigen-Speicheltests durchführt.

Die schnelle und schmerzfreie Testung erfolgt in den Praxisräumen von Montag bis Freitag während der regulären Sprechstunden. „Zur Abnahme eines Speicheltests braucht es keine Terminvereinbarung“, betont der HNO-Facharzt.

Schnelles Ergebnis möglich

Beim Covid-19 Antigen-Speicheltest, der in der HNO-Praxis im separaten Testlabor erfolgt, kann die Testperson etwas Speichel in eine kleine Testschale spucken oder die nötige Speichelmenge wird vom Fachpersonal mit Hilfe einer Pipette aus dem Mundraum entnommen.

Wichtig ist, dass im oberen Bereich des Teststreifens nach kurzer Einwirkzeit eine Kontrolllinie erscheint. Sie zeigt an, dass der Test richtig durchgeführt wurde. Bleibt es nach fünf bis zehn Minuten Wartezeit bei einer Kontrolllinie, bekommt man in der HNO-Praxis eine Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen Antigentests ausgehändigt. Ein Negativnachweis ist für 24 Stunden gültig und kann beispielsweise zur Vorlage bei einem Friseurbesuch verwendet werden. Positiv Getestete können sofort einen PCR-Test machen.

Info: Infos in der HNO-Praxis unter Telefon 06221/76 30 47.