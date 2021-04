Benachteiligt würden auch Landwirte

Eppelheim. „Auf einem Radschnellweg können Radfahrer besonders sicher, zügig und komfortabel von A nach B kommen. Mit Radschnellwegen sollen Pendler dazu gebracht werden, von anderen Verkehrsmitteln auf das Rad umzusteigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU/FDP-Fraktion. Und sie erklärt auch, wie so ein Weg aussieht: „Er hat eine Breite von vier Metern und besteht aus Asphalt oder Beton. Er soll möglichst Vorfahrt an Knotenpunkten haben oder die Querung von Hauptverkehrsstraßen mit geringen Steigungen und Gefällen über Brücken oder in Tunnels geführt werden. Radschnellwege sollen ausschließlich Radfahrern vorbehalten sein.“

Die CDU/FDP-Fraktion im Eppelheimer Gemeinderat spricht sich gegen einen Radschnellweg auf Eppelheimer Gemarkung, insbesondere an oder auf dem Gelände des alten Bahndamms aus, teilt sie mit. Denn: „Egal, wo ein solcher Weg durch das Eppelheimer Feld führt – ein vier Meter breites Asphalt- oder Betonband zerschneidet die Gemarkung und benachteiligt Erholungssuchende, Landwirte und andere Verkehrsteilnehmer. Durch das Eppel-heimer Feld führen bereits mehrere Radwege. Diese zu ertüchtigen oder auszubauen, bringt unseres Erachtens mehr als Millionen Euro in einen Radschnellweg zu stecken.“ Mit ertüchtigen und ausbauen sei Folgendes gemeint: „Im Norden könnten wir uns einen Weg entlang der Flurbereinigung vorstellen, der in Kooperation mit Heidelberg an der nördlichen Gemarkungsgrenze in Richtung S-Bahnhof Wieblingen geführt werden könnte. In der Mitte haben wir in Verlängerung des Konrad-Adenauer-Rings bereits einen Radweg, genau wie an der L 543 zwischen Eppelheim und Plankstadt.“

Viele Verbindungen

Der meistbefahrene Radweg sei der Schulweg, der von der Brücke über die Ostumgehung Plankstadt am Wasserwerk vorbei in die Fahrradstraße (Richard-Wagner-Straße) zum Schulzentrum führt. Im Süden gebe es weitere Verbindungen in Richtung Schwetzingen und Oftersheim. All diese Wege stünden auch Radfahrern zur Verfügung. Sie würden eine gute und sichere Verbindung in Richtung Norden, Westen und Süden ermöglichen. Nadelöhr sei und werde immer die Querung der A 5 in Richtung Osten bleiben, heißt es und die CDU/FDP-Fraktion schließt ihre Mitteilung: „Wir sind gegen eine einseitige Bevorzugung einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern und für ein gleichberechtigtes Miteinander nach Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung.“ zg