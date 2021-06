Benedikt Seelbach: Eigene Behältnisse mitbringen

Eppelheim. Jeder Konsument hat es selbst in der Hand, wie viel Müll er produziert und wie er ihn entsorgt. Jedenfalls sollten weder Glas- noch Plastikflaschen, Einwegkaffeebecher, Essensverpackungen und Zigarettenkippen einfach auf Wegen oder Plätzen zurückgelassen oder sonstiger Haushalts- und Sondermüll ins nächste Gebüsch geworfen werden. Die jährliche Putzaktion „Eppelheim putzt sich raus!“ brachte es im Frühjahr wieder an den Tag, wie viel achtlos weggeworfener oder bewusst illegal entsorgter Müll auf Eppelheims Gemarkung zu finden ist.

Trotz Corona-Pandemie hatten sich immerhin 54 Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an den Putztagen angemeldet. „Wir haben die Putzaktion nicht abgesagt, wie es andere Gemeinden getan haben, sondern haben sie einfach in anderer Form durchgeführt“, informiert Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

Statt in Gruppen oder im Klassenverband war es entsprechend der Corona-Verordnung nur möglich, allein oder im Familienverband Müll zu sammeln. Das wurde auch rege getan: Die drei Müllcontainer, die zur Müllentsorgung im Stadtgebiet aufgestellt waren, waren am Ende der Müllsammeltage gut gefüllt.

„Sauberkeit hat auch viel mit Sicherheit zu tun. In einem sauberen Umfeld fühlt man sich wohler und sicherer“, verdeutlicht Rebmann. Der Umwelt- und Naturschutzbeauftragte der Stadt, Benedikt Seelbach, ergänzt: „Wir kennen das aus unserem Alltag. Je unordentlicher etwas ist, desto unwohler fühlen wir uns. Und wenn wir nicht aufräumen, wird es immer schlimmer. Auch Müll zieht Müll an. Je mehr Müll zu sehen ist, desto geringer ist die Scheu, den eigenen Müll dazuzulegen.“

Abfallaufkommen reduzieren

Gerade in der aktuellen Zeit, in der es auch darum gehe, betroffene Branchen wie die Gastronomie zu unterstützen, sollte der Umweltschutz nicht zu kurz kommen, meint er. Erhöhtes Abfallaufkommen durch ein zwangsläufig vermehrtes Mitnahme-Angebot von Speisen und Getränken könne schnell reduziert werden, indem jeder eigene Behältnisse, Aufbewahrungsboxen oder Getränkebecher für den Transport mitbringe.

Müllvermeidung sei in jeder Lebenssituation möglich, so Seelbach. Im Supermarkt, im Haushalt, im Büro, in der Freizeit oder unterwegs habe es jeder selbst in der Hand. Um aufzuzeigen, wie Verpackungsmüll vermieden werden kann, wurden als Anreiz zur Teilnahme an der Putzaktion zehn „Müllvermeidungskisten“ verlost.

Diese sind gefüllt mit Artikeln, die in Haushalt und Alltag helfen können, künftig Verpackungsmüll zu reduzieren. Die Kisten sind unterschiedlich bestückt, beispielsweise mit einer waschbaren Einkaufstasche aus Jute, Brotdosen aus Edelstahl, Aufbewahrungsgläsern in verschiedenen Größen wahlweise befüllt mit Nudeln, Haferflocken oder Reis, Bienenwachstücher als Ersatz für Frischhaltefolie, nachfüllbare Zahnseide, Putzhandschuhe aus Naturkautschuk, Putzschwämme aus recycelten Materialien, Strohhalme aus Edelstahl, Trockenshampoo, Edelstahldosen zum Aufbewahren von Seifenstücken oder festen Shampoos und Luffa-Schwämme zur Ablage von Seifenstücken und festen Shampoos in Bad oder Dusche.

Einkauf in Unverpacktläden

All diese Sachen wurden von Benedikt Seelbach, der regelmäßig in Unverpacktläden einkauft, auf ihre Tauglichkeit getestet und für gut befunden. Die einzelnen Müllvermeidungsartikel wurden in umweltfreundliche Kartons der Firma VerPackung.com aus Eppelheim gepackt, die zur Aufbewahrung von vielerlei Dingen weitergenutzt werden können. Bürgermeisterin und Umweltbeauftragter übernahmen die Ziehung der Gewinner. Jeweils eine Müllvermeidungskiste gewonnen haben Murat Tink, Lynn Neuer, Mike Brambach, Laura Hassel, Katharina Ferdersel, Philip Ferdersel, Holger Schmitt, Laurien Jakobi, Jürgen Geschwill und Stefan Reisner. Alle Gewinner werden in den nächsten Tagen von Benedikt Seelbach zwecks Gewinnübergabe kontaktiert. Die nächste Putzwoche findet im März 2022 statt.