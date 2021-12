Bereitschaft zur Impfung steigt im Advent

Brühl. Die Adventswochen sind auch angesichts der Impfaktionen ein wirklicher Höhepunkt der Solidarität. So wurden zahlreiche Impfungen bei der inzwischen 17. kommunalen Aktion seit März in Rohrhof vorgenommen. „Wir haben über 260 Menschen geimpft“, berichtete Mariola Rogalski, Leiterin des dortigen Betreuten Wohnens in der Ahornstraße, die mit Ingrid Becker und einem mobilen Impfteam des Kreises die Aktion durchführte. „Das gibt unseren Mitbürgern Sicherheit“, freute sich auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der an den beiden Tagen der Impfaktion vorbeischaute.

Die Aktion wurde gut angenommen, die Wartezeiten blieben im Rahmen „weil wir vorher im Rathaus Termine vergeben haben“, dankte Göck auch seinem Rathaus-Team mit Christine Eichhorn, Isabelle Benkart und Marion Thüning, die zunächst die telefonischen Anmeldungen entgegengenommen hatten, dann die Teilnehmerlisten zusammenstellten und nach entsprechenden Absagen auch immer wieder Menschen von der Warteliste aufrücken ließen.

Ziel sei es gewesen, vor allem ungeimpfte Personen zu erreichen, aber natürlich ging es auch darum, Booster-Termine anzubieten, denn vor einem halben Jahr hatten in Rohrhof ebenfalls zwei größere Impfaktionen stattgefunden.

Aber nicht nur dort, sondern auch bei der Impfaktion der Brühler Internisten war der jüngste Erfolg erfreulich, wie Ärztin Dr. Uta Verena Gröschel gegenüber unserer Zeitung verriet. Auch in dieser Praxis war der zweite Impftermin an einem Samstag ein voller Erfolg. So habe man mit 126 Booster- und einer Erstimpfungen zusammen mit zwei unterstützenden Ärzten zur Gesunderhaltung beigetragen – manche Patienten wären aber ohne Absprache gekommen und hätten auf spätere Termine verwiesen werden müssen. zg/ras

