Biontech-Impfung auch ohne Termine

Eppelheim. „Biontech für alle“ ist eine weitere Impfaktion in Eppelheim überschrieben. Das Unternehmen Delight Health bietet in Kooperation mit dem MVZ Babenhausen und der Ahmadiyya Heidelberg-Eppelheim-Schwetzingen an diesem Sonntag, 13. Februar, von 10 bis 16 Uhr Impfungen an – ab 14 Uhr kann man sogar ohne Termin vorbeischauen.

Geimpft wird in der Handelsstraße 24 in Eppelheim (zwischen Rewe/Aldi und Lidl). Kinder ab fünf Jahren können sich mit Biontech gegen Covid-19 impfen lassen, Booster-Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich.

Die Terminbuchung erfolgt über www.delighthealth.de. kaba

