Eppelheim. Die nächste Blutspende des Roten Kreuzes findet am Donnerstag, 10. Juni, von 14 bis 19.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Die Aktion wird unter der Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- standards durchgeführt, teilt das Rote Kreuz mit.

AdUnit urban-intext1

Zur Blutspende kann nur kommen, wer sich gesund fühlt. Wer Erkältungssymptome oder Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall beziehungsweise sich in den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten hat, wird nicht zugelassen.

Nach einer Corona-Impfung ist keine Rückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spender am Folgetag Blut spenden. Hier geht es zur Terminreservierung: https://terminreservierung.blutspende.de/m/eppelheim zg