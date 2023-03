Blutspende in Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim

Eppelheim. „Nur drei Prozent der deutschen Bevölkerung spendet Blut“, informiert das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Dabei werde Blut täglich zur Behandlung von Patienten in Krankenhäusern benötigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der DRK-Blutspendedienst bietet in der Region Hessen und Baden-Württemberg täglich rund 20 mobile Blutspendetermine an – der nächste in Eppelheim ist für Donnerstag, 9. März, 14 bis 19.30 Uhr, in der Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 6, geplant.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.blutspende.de oder unter Telefon 0800/1 19 49 11.