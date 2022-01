Boosterimpfung für Kinder

Eppelheim. In Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum Babenhausen und der Ahmadiyya Muslimgemeinde Heidelberg, Eppelheim und Schwetzingen findet bei „Delight Health“ in der Handelsstraße 24 zwischen dem Rewe- und dem Lidl-Supermarkt am Sonntag, 30. Januar, von 10 bis 16 Uhr erneut eine Corona-Impfaktion statt. Der Arzt Safeer Ahmed Najam ist an diesem vor Ort.

Kinder ab fünf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren haben außerdem die Möglichkeit, geboostert zu werden, wenn sie bereits ihre Erst- und Zweitimpfung bekommen haben.

Ab 14 Uhr sind Impfungen auch ohne Termin möglich. Wer vorher vorbeikommen möchte, sollte sich online einen Termin buchen. An Kinder und junge Erwachsene unter 30 Jahren wird das Vakzin von Biontech verimpft. Personen ab 30 Jahren erhalten Moderna. zg

Info: Termine können ab sofort unter www.delighthealth.de gebucht werden.