Eppelheim. Zum Online-Talk lädt SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born am Donnerstag, 4. März, um 18 Uhr in Eppelheim ein. Er spricht über die Arbeitswelt. „Selbstverständlich ist das Kurzarbeitsgeld ein wichtiges Instrument in der Krise und ich bin froh, dass der Bundesarbeitsminister ein Sozialdemokrat ist. Aber hier bei uns im Land gibt es zahlreiche Punkte, an denen die Arbeitnehmer deutlich schlechter gestellt sind als in anderen Bundesländern“, stellt Born fest, der selbst Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit des baden-württembergischen Landtags ist.

Die Zugangsdaten sind per Mail unter „termine@daniel-born.de“ oder telefonisch im Wahlkreisbüro unter 06205/3 83 24 erhältlich. zg