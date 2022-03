Bürger Lars Dietrich mit dabei

Eppelheim. „Ein Traum von Hochzeit“ heißt eine Boulevardkomödie von Robin Hawdon, die am Dienstag, 5. April, um 20 Uhr in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle zu sehen ist. Zu dem sechsköpfigen Ensemble, das das Stück aufführen wird, gehört unter anderem der deutschsprachige Rapper und Schauspieler Bürger Lars Dietrich, der zudem als Moderator den Grimme Preis für die Kika-Sendung „Leider laut“ bekommen hat.

Um was geht es in dem Stück: Bill erwacht am Morgen seiner Hochzeit mit einem unglaublichen Kater und einer schönen Unbekannten neben sich. Sie erklärt ihm, sie hätten sich am Vorabend in der Bar getroffen, seien nach oben gegangen und hätten eine wunderbare Nacht zusammen verbracht. Ob er sich denn nicht erinnere? Bill dreht durch, denn gleich will seine Braut Rachel eintreffen und er steht da – fremdgegangen und stinkend. Es ist ein Unglück. Die Braut kommt, und Bill muss seinen besten Freund als Casanova darstellen. Dem gefällt das aber gar nicht. Außerdem ist er mit Bills Affäre liiert.

Ein bekanntes Fernsehgesicht: Bürger Lars Dietrich gehört zu dem Ensemble, das in der Komödie „Ein Traum von Hochzeit“ spielen wird. © Chris Gonz

Karten zum Preis 23 Euro (ermäßigt 21 Euro) oder 19 Euro (18 Euro) gibt es immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim oder telefonisch unter der Nummer 06221/794-402. Des Weiteren gibt es Tickets im SZ-Kundenforum in Schwetzingen und unter reservix.de.

