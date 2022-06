Bürger zu Mitarbeit aufgerufen

Eppelheim. Die Stadt Eppelheim hat die Erstellung eines Verkehrskonzepts in Auftrag gegeben (wir berichteten). „Die ersten Ergebnisse liegen vor und wurden schon dem Gemeinderat vorgestellt“, teilt die Verwaltung nun mit. Die Ergebnisse kamen unter Mithilfe von Bürgern im Verlauf der Auftaktveranstaltung in der Rudolf-Wild-Halle sowie der Mitwirkung im Bürgerbegleitgremium zustande.

Dem Gemeinderat sollen im Herbst dieses Jahres nun konkrete Umsetzungsvorschläge vorgelegt werden. Hierbei stehen insbesondere die Förderung des Rad- und Fußverkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung im Vordergrund. Das mit der Erstellung des Verkehrskonzepts beauftragte Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein aus Karlsruhe führt nun eine Haushaltsumfrage zu diesen Themen durch. Die Umfrage unter den Bürgern ist Teil der „Umsetzungsstrategie nachhaltige Mobilität Eppelheim“. „Um ein bedarfsgerechtes Meinungsbild der Bevölkerung zu erhalten, ist die Beteiligung möglichst vieler Bürger an der Umfrage wichtig und notwendig“, schreibt die städtische Verwaltung dazu und ruft die Einwohner auf: „Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Stadt mit.“

Eine Umsetzungsstrategie zur nachhaltigen Mobilität besteht aus einem Bündel von aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die das Ziel verfolgen, die bestehenden und zukünftigen Gegebenheiten so abzustimmen, dass Verkehr, Mensch und Umwelt im Einklang miteinander stehen. Konkret meinen diese Maßnahmen beispielsweise die Verbesserung des Fußverkehrs, die Ausarbeitung der Radverkehrsachsen sowie eine Optimierung der Parksituation.

So können sich Bürger beteiligen

„Es geht um alle verkehrsrelevanten Themen, die bei A wie Ampel anfangen und bei Z wie Zebrastreifen nicht aufhören. Eines ist bereits jetzt klar: Nur gemeinsam können wir ein effektives Konzept erstellen, das einen Beitrag im Zusammenspiel mit den Behörden und einen Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität sein kann“, heißt es dazu aus der Verwaltung.

Um die bestehende Verkehrssituation beurteilen zu können, haben die Eppelheimer Bürger die Möglichkeit, bei der Haushaltsumfrage mitzumachen. Das geht entweder online über die Homepage des Ingenieurbüros unter www.koehler-leutwein.com oder per Fragebogen, der während der Öffnungszeiten an der Rathauspforte ausliegt. „Die Umfrage ermöglicht es, das Verkehrsverhalten und die Wahl der Verkehrsmittel der Eppelheimer Menschen beurteilen zu können“, heißt es dazu.

Des Weiteren können die Bürger auf einer digitalen Meinungskarte unter www.koehler-leutwein.com/eppelheim Kritik, Lob und Ideen mitteilen. Hierzu müssen lediglich Örtlichkeiten auf einer Karte des Stadtgebietes markiert und mit einem Kommentar versehen werden. Die Anmerkungen können wiederum von anderen Nutzern kommentiert, ihnen zugestimmt beziehungsweise sie ablehnt werden. Dies soll eine effiziente und detaillierte Erfassung der Wünsche und Probleme zum Thema Mobilität in Eppelheim ermöglichen.

Die Haushaltsumfrage sowie die Meinungskarte werden vom beauftragten Ingenieurbüro bereitgestellt und ausgewertet sowie in der Umsetzungsstrategie berücksichtigt. Die Mitarbeiter stehen den Bürgern per E-Mail an meinungskarte@koehler-leutwein.de oder unter Telefon 0721/96 26 00 auch für Fragen zur Verfügung.

Teilnahme ab sofort möglich

Die Teilnahme an der Umfrage ist ab sofort und bis einschließlich Sonntag, 12. Juni, möglich, die händisch ausgefüllten Fragebögen können in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. zg