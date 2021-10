Bürgerbeteiligung geht nächsten Schritt

Eppelheim. Die Idee vom Haus der Begegnung nimmt Fahrt auf und Gestalt an. Das Ziel des Projekts ist es, mit Beteiligung der Bürger Raum für vielfältige Begegnung, Kommunikation und bürgerschaftliches Engagement zu schaffen. Es entsteht dort die Möglichkeit, einen Integrationstreff, ein Erzählcafé, ein Repair-Café und eine Zukunftswerkstatt einzurichten, dort können sich Lernpaten austauschen und es darf international gekocht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Gebäude liegt in der Hauptstraße 82, ist barrierefrei, besteht aus drei Räumen, einer voll ausgestatteten Küche, WC-Räumen und verfügt über einen kleinen Innenhof. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg als Teil des Programms „Quartiersimpulse“ gefördert und läuft über zwei Jahre. Trägerin ist die Stadt Eppelheim. Zivilgesellschaftliche Partner sind die AG Miteinander in Vielfalt und Respekt sowie die AG Demographie.

Eigene Ideen einbringen

Die erste Veranstaltung zum Haus der Begegnung Der Auftakt zum Haus der Begegnung findet am Dienstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim statt. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Bei der Veranstaltung können Bürger eigene Ideen vorstellen und andere Teilnehmer zum Bilden von Themengruppen finden. Anmeldungen nimmt die Integrationsbeauftragte Nadine Bikowski entgegen. Sie ist entweder unter der Telefonnummer 06221/79 41 26 oder unter n.bikowski@eppelheim.de per Mail zu erreichen. Bikowski informiert Bürger auch bei weiteren Fragen zum gesamten Projekt. zg

Die Auftaktveranstaltung für das Haus der Begegnung findet nun am Dienstag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Der Einlass erfolgt um 18 Uhr. Hier können die Bürger ihre Ideen vorbringen und Mitstreiter dafür gewinnen oder sich einer Themengruppe anschließen. Alle Eppelheimer Bürger seien dazu eingeladen, so die Stadt in der Ankündigung der Veranstaltung.

Das Haus der Begegnung ist aus einem Bürgerbeteiligungsprozess hervorgegangen. Nadine Bikowski, die das Projekt seit Januar 2020 als städtische Integrationsbeauftragte begleitet, wurde jüngst zum Netzwerktreffen der Führungsakademie Baden-Württemberg eingeladen, um darüber zu referieren und die Nachhaltigkeit aufzuzeigen.

Der Bürgerbeteiligungsprozess hat im Jahr 2018 unter dem Motto „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ begonnen und sei durch die Corona-Pandemie zwar ins Stocken geraten – aber nie zum Erliegen gekommen.

Maßgeblich für den Erfolg seien die Unterstützung von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und die Zustimmung des Gemeinderats sowie das Engagement der Bevölkerung. Als logische Konsequenz hat sich die Stadt aus dem bürgerschaftlichen Prozess „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“ heraus für das Landesförderprogramm „Quartiersimpulse 2020“ mit dem großen Thema „Begegnung“ beworben – und das Land hat den Antrag genehmigt.

Nach den großen Fluchtbewegungen in den europäischen Raum und der Zuweisung von Migranten in die Kommunen gab es im Juni und Juli 2018 Vorgespräche der Bürgerschaft mit Verwaltung, wie die Integration in Eppelheim gelingen und wie man die Bevölkerung in das Thema einbeziehen könne. Nachdem der Gemeinderat grünes Licht gegeben hatte, startete eine Projektbegleitgruppe. Die Mitglieder haben Themen gesammelt und Arbeitsgruppen gebildet. Sie haben das Motto „Offenes und tolerantes Eppelheim“ für den Prozess entworfen.

Im April 2019 erarbeiteten bei einer Bürgerveranstaltung über 70 Teilnehmer die Zukunftsvisionen und setzen sich mit den Themenfeldern auseinander. Wenig später stellten die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vor und sprachen Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft aus. Im September 2019 hat der Gemeinderat die vorgelegten Handlungsempfehlungen beschlossen.

Konkrete Ziele

Die Ziele, die das Leitbild „Offenes und tolerantes Eppelheim“ mit den Handlungsempfehlungen verfolgt, gliedern sich in verschiedene Bereiche. Zunächst gehe es darum, Position gegen populistische Kräfte in der Gesellschaft zu beziehen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.

Doch andere Forderungen sind weitaus konkreter: So möchte ein Projekt Begegnung durch gemeinsame Gartengestaltung ermöglichen, Grünflächen aufwerten und asphaltierte oder brachliegende Bereichen in Grünoasen umwandeln. Entstanden ist der „Interkulturelle Gemeinschaftsgarten“ bei der Rudolf-Wild-Halle. Mittlerweile sind weitere Menschen – zivilgesellschaftliche Gruppierungen und die Verwaltung mit Bauamt, Hausmeister und Bauhof – im Projekt miteingebunden.

Förderung durch Gemeinschaft

Der dritte große Punkt ist das Ziel, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Dadurch soll eine Gemeinschaft von Ehrenamtlichen und Betreuern aufgebaut werden, die sich für die Förderung von Kindern und Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund einsetzt.

Im Februar 2020 fand das erste Treffen der Projektbegleitgruppe statt. Die Mitglieder verfolgen die Fortführung des Prozesses mit der Idee des Förderprogramms „Quartiersimpulse 2020“ weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie waren Treffen in Präsenz im Anschluss daran zu nächst nicht mehr möglich.

Doch nun wird es tatsächlich mit dem Projekt des Hauses der Begegnung weitergehen. Die Auftaktveranstaltung in der kommenden Woche soll nun als nächster Schritt des Bürgerbeteiligungsprozesses fungieren. zg