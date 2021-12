Buslinie 713 führt bald von Eppelheim weiter nach Heidelberg

Eppelheim. Für die Eppelheimer Bürger soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) noch attraktiver werden. „Mit dem Wechsel zum Winterfahrplan am 12. Dezember weitet die Buslinie 713, die dann von der SWEG betrieben wird, ihre Route erheblich aus“, schreibt der Betreiber. Das Verkehrsunternehmen mit Sitz in Wiesloch hat dieses Mal den Zuschlag bei der Vergabe auf dieser Strecke erhalten.

Bisher bediente die 713 lediglich die Schleife Eppelheim – Schwetzingen – Eppelheim. Nun fährt der Bus täglich vom frühen Morgen bis in den Abend hinein im 20-Minuten-Takt von Schwetzingen über Eppelheim mit den Haltestellen Kirchheimer Straße, Rathaus, Gottlob-Hees-Platz und Ärztehaus bis Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen.

Strecke bis Neuenheimer Feld

Einmal pro Stunde geht es sogar weiter über den Betriebshof Heidelberg bis zum Neuenheimer Feld. In umgekehrter Richtung hält der Bus an den Haltestellen Ärztehaus in der Hildastraße, der Haltestelle Hildastraße, Jakobsgasse, Rathaus und Kirchheimer Straße.

„Die Stadt Eppelheim hat schon längere Zeit nachdrücklich auf diese Streckenerweiterung gedrängt“, berichtet Reinhard Röckle, der Leiter des Amtes für Ordnung, Bildung und Bürgerservice. „Dadurch haben die Fahrgäste an der Station Pfaffengrund/Wieblingen eine direkte Anbindung an das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar. Und auch die Kliniken und der Uni-Campus im Neuenheimer Feld sind jetzt wesentlich einfacher für die Nutzer des ÖPNV erreichbar. Darüber hinaus wird der Betriebshof, ein Drehkreuz in viele Richtungen, von Eppelheim aus wieder direkt angefahren. Davon profitieren beispielsweise die Besucher der Volkshochschule Heidelberg“, freut sich Röckle.

Auf der Linie 732 (Citybus) besteht an der Haltestelle Ärztehaus ab sofort eine direkte Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 713. Gleiches gilt für die Kirchheimer Straße. An diesem Haltepunkt, der nach umfangreichen Umbaumaßnahmen seit Ende Oktober wieder in Betrieb ist, erreicht man innerhalb von wenigen Metern außerdem barrierefrei die Straßenbahnlinie 22 zum Bismarckplatz Heidelberg über die Bahnstadt. Dafür entfällt die weiter entfernte Haltestelle Grenzhöfer Straße.

Die Haltestelle Ärztehaus ist der zweite Knotenpunkt zur 713. „So ist für die Bevölkerung sowohl aus dem Süden als auch aus dem Norden Eppelheims eine ausgezeichnete Anbindung an das ÖPNV-Netz der Region gewährleistet“, so die SWEG.

Sobald die Lieferung erfolgt ist, soll laut Betreiber ein Elektrobus auf der Citybus-Strecke fahren. „Das wird voraussichtlich im kommenden Jahr der Fall sein.“

„Der bedarfsgerechte Ausbau unseres ÖPNV ist unerlässlich. Was sich im Ergebnis so einfach liest, brauchte jahrelange Vorbereitung“, erläutert Bürgermeisterin Patricia Rebmann. „Besonders die Anbindung an die S-Bahn und die Möglichkeit, ins Neuenheimer Feld zu gelangen, waren wichtige Ziele. Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir künftig einen E-Bus bekommen. Die Abgasbelastung der Anwohner war immer wieder Thema und ich bin sehr zufrieden, dass dies jetzt gelöst werden kann. Ein Schritt in die Zukunft für Mensch und Natur.“

In den nächsten Tagen setzt der städtische Bauhof Pfosten für neue Haltestellenschilder, die dann vom Verkehrsdienstleister angebracht werden. zg