Eppelheim. Unter Beachtung der 3G-Regel sind alle Mitglieder und Freunde der CDU Eppelheim herzlich zum Grillfest eingeladen. Am Dienstag, 14. September, beginnt um 18.30 Uhr, in der Gartenanlage der Kleingärtner (neben der Grillhütte) in Eppelheim das gemütliche Beisammensein, teilte der Vorsitzende mit. Ein Austausch und die politische Diskussion sollen dabei nicht zu kurz kommen.

