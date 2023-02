Es hat sich in der Vergangenheit beim Arbeitergesangverein Eintracht (AGV) bewährt, statt einer Weihnachtsfeier im terminreichen Dezember lieber in den ersten Wochen des neuen Jahres eine Winterfeier zu veranstalten. Für die Sängerinnen und Sänger der beiden AGV-Chöre gebe es in der Vorweihnachtszeit ohnehin viele Terminhäufungen und sie seien auch aufgrund der Proben für das alljährliche

...