Chöre suchen Sänger

Eppelheim. Nach langer, Corona-bedingter Pause wagt das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) endlich den langersehnten Chor-Neubeginn. Der ehemals „Große Chor“, bestehend aus Eltern, Lehrern und Schülern des Gymnasiums, startet als neuer Oberstufenchor („Oh!-Chor“). Alle, die sich dem Gymnasium verbunden fühlen und gerne singen, sind eingeladen.

Geprobt wird immer dienstags von 18 bis 19 Uhr in Raum 052 im Erdgeschoss des DBG. Nach der langen Pause wird nicht gleich mit einem großen Chorwerk gestartet, sondern es sollen vielmehr in diesem Schuljahr einfache Chorsätze und Evergreens erarbeitet werden. So ist hoffentlich für jeden etwas dabei! Auch Neueinsteiger sind willkommen. Also einfach vorbeikommen – und mitsingen!

Raum für Stimmerfahrung

Vielleicht kennen Interessenten ein Kind, das gerne singt? Auch der neue Unterstufenchor („Uh!-Chor“) probt in diesem Schuljahr, Treffpunkt ist immer montags in der achten Stunde in Raum 052. Hier ist viel Raum für Bewegung, Stimmerfahrung und Spaß. Das Singen im Chor stärkt die Persönlichkeit, die Gesundheit und das soziale Miteinander. Wer einmal im Chor war, bleibt meist ein Leben lang dabei. bh/zg