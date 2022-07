Chor aus Tiflis knüpft bestehende Bande weiter

Eppelheim. Es soll ein gleichermaßen interessantes wie verbindendes Gastspiel werden: An diesem Mittwoch, 20. Juli, kommt der Chor der Versöhnungskirche Tiflis aus Georgien zu einem Konzert in die Pauluskirche und zu einem Treffen mit Eppelheimer Bürgern ins Gemeindehaus in der Hauptstraße. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr, Start des Treffens bereits vier Stunden früher um 16 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.

Der Besuch des Chores der evangelisch-lutherischen Kirche aus der georgischen Hauptstadt Tiflis reiht sich in die schon über 30-jährige Geschichte der engen Beziehungen der Stadt Eppelheim nach Georgien ein. Schon im Jahr 1991 wurde der Georgienplatz an der Ecke von Mozart- und Hauptstraße eingeweiht, es folgten Ausstellungen berühmter georgischer Künstler im Rathaus. Zudem lebte 2013 der gelähmte georgische Soldat Ramaz Davitaia für einige Monate in Eppelheim.

Über 200-jährige Tradition

Wer sich für die interessante und mittlerweile über 200 Jahre alte Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Georgien und im südlichen Kaukasus sowie über die deutsche Einwanderung in Georgien interessiert, kann sich auf den beiden Internetseiten vorab informieren. „Die Bevölkerung ist herzlich zum Beisammensein am 20. Juli um 16 Uhr und zum Konzert vier Stunden später eingeladen“, schreiben die Veranstalter in ihrer Einladung.

Ralf Bareis im Posaunenchor

Die Verbindung zwischen Eppelheim und Georgien geht aber noch tiefer, wie die Organisatoren betonen: Der designierte Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Georgien und dem Südkaukasus, Rolf Bareis, war während seines Theologiestudiums mehrere Jahre in Eppelheim wohnhaft. Er hat hier maßgeblich am Aufbau und der Ausbildung des ortsansässigen Posaunenchors mitgearbeitet.

Neben den Pfarrstellen in Württemberg und Samra in Russland war Bareis auch in der Posaunenarbeit in ganz Deutschland fest verwurzelt. Nach der Einsetzung in das Bischofsamt werden zu seinen Aufgabengebieten neben den Gemeinden in Georgien, Armenien und Aserbaidschan auch eine Gemeinde im russisch besetzten Abchasien gehören. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.elkg.info und www.einung.org