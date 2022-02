Christoph Horsch als Vizekommandant bestätigt

Eppelheim. Die Mitglieder entnahmen es aus der Einladung: Die Kommandantur der Freiwilligen Feuerwehr hatte die Tagesordnung zur Hauptversammlung 2022 auf die nötigsten Punkte reduziert. Der Jahresbericht von Kommandant Uwe Wagner entfiel ebenso wie der Bericht der Einsatzabteilung, die Berichte von Jugendfeuerwehr und Altersabteilung und das Grußwort der Bürgermeisterin. „Diese Hauptversammlung findet nur statt, da die Wahl eines stellvertretenden Kommandanten ansteht und die Wahl eines Kassenprüfers durchgeführt werden muss“, sagte Wagner.

Deshalb hatte das Kommando beschlossen, diese beiden Wahlen in Präsenz und in sehr kurzer Form stattfinden zu lassen. Dafür war man vom Foyer der Rudolf-Wild-Halle extra in den großen Kultursaal ausgewichen, um genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen gewährleisten zu können. Einlass zur Versammlung erhielt nur, wer am Eingang einen 3-G-Nachweis vorweisen konnte. Während der Veranstaltung war das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.

Die Beförderten Übernahme in die Einsatzabteilung: Philipp Gundt, Luca Schrödter, Lars Schumaeker Beförderung zum Feuerwehrmann: Aziz Örüm, Dominik Loschwitz Beförderung zum Oberfeuerwehrmann beziehungsweise -frau: Daniel Feist, Max Kirschenlohr,Anett Martin, Florian Robl, Maximus Roos, Lars Wiedtke Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise -frau: Katharina Krebs, AdrianSchmitt, Alexander Stuntz, Daniel Wagner Beförderung zum Löschmeister und zur Löschmeisterin: Nico Böhm, Daniela Fabian Beförderung zum Oberlöschmeister: Matthias Pohl Beförderung zum Hauptbrandmeister: Matthias Gerlach, Matthias Reiferscheid sge

In seiner kurzen Begrüßung machte Wagner bezüglich der Corona-Einschränkungen, die seit zwei Jahren die Arbeit der Feuerwehr erheblich erschweren, deutlich: „Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zurückkehren und Übungen wieder wie gewohnt stattfinden können.“

Freude über Stimmergebnis

Den Kassenbericht verlas Schatzmeister Adrian Schmitt. Kassenprüfer Daniel Wagner bestätigte die ordnungsgemäße Führung und bat um Entlastung, die dann auch einstimmig erfolgte. Für das Amt des stellvertretenden Kommandanten hatte sich Amtsinhaber Christoph Horsch beworben. Er war der einzige Bewerber. Ein weiterer Kandidat wurde von der Mitgliederversammlung nicht vorgeschlagen. Die Wahl wurde von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Kai Enkler von der Stadtverwaltung geleitet. Von den 39 stimmberechtigten Mitgliedern gaben 33 ihre Stimme Christoph Horsch. Drei Stimmzettel waren ungültig, drei weitere Stimmzettel trugen Namen anderer Feuerwehrkameraden. Somit konnte Rebmann verkünden, dass der bisherige stellvertretende Kommandant in seinem Amt bestätigt wurde.

Christoph Horsch freute sich über das Stimmenergebnis und dankte den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für das Vertrauen, welches sie ihm mit ihrem Votum für die nächsten fünf Jahre geschenkt haben. Als Kassenprüfer wurde einstimmig Daniel Wagner in seinem Amt bestätigt.

Lehrgang bestanden

Weiter ging es mit den Übernahmen. Von der Jugendabteilung in die Einsatzabteilung übernommen wurden im Beisein von Jugendwart Matthias Pohl drei Feuerwehrkameraden. Da im letzten Jahr die Hauptversammlung Corona-bedingt entfallen war, standen etliche Beförderungen an: Vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann wurden zwei befördert. Für die Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise zum Oberfeuerwehrmann wurden sechs Frauen und Männer aufgerufen.

Urkunden nun als Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise Hauptfeuerwehrmann erhielten eine Dame und vier Herren. Ein Oberlöschmeister und zwei Hauptbrandmeister sind neu. Und nach bestandenem Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule gibt es zwei neue Löschmeister.

