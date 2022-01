Claus Reske rückt nach

Eppelheim. Die erste öffentliche Gemeinderatssitzung im Jahr 2022 findet an diesem Montag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verpflichtung von Stadtrat Claus Reske. Er rückt für den ausgeschiedenen Hans-Günther Büssecker in den Rat nach. Damit einher geht die Neubesetzung der Ausschüsse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gremium soll außerdem den Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sowie den Finanzplan mit Investitionsprogramm beschließen. Der Gemeinderat berät außerdem über die Streupflicht-Satzung und den Erlass der Gebührensatzung für Bewohnerparkausweise. Letztere sollen nun erhöht werden. Auch Fahrradständer sind ein Thema. Die alten Ständer vor der Feuerwehr sollen durch neue Fahrradanlehnbügel ersetzt werden und auch auf der gegenüberliegenden Gehwegseite sind Anlehnbügel geplant.

Zu guter Letzt stehen der Teillärmaktionsplan K 4149 in der Rudolf-Wild-Straße und der Scheffelstraße – als Maßnahmen zur Lärmminderung soll eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde angeordnet werden – sowie die Annahme von Spenden auf der Agenda. caz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2