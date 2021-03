Eppelheim. Drei Schüler, die die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in Eppelheim besuchen, wurden am Wochenende positiv auf das Corona-Virus getestet. Zwei Kinder besuchen die vierte Klasse und ein Kind die erste Klasse. Die betreffende vierte Klasse wurde direkt ins Homeschooling geschickt, das Kind aus der ersten Klasse war bereits seit Dienstag nicht mehr präsent in der Schule.

AdUnit urban-intext1

In einer dritten Klasse in der Theodor-Heuss-Grundschule ist es ebenfalls zu einem positiven Test eines Kindes gekommen. Die Betreuung der Kinder ist gewährleistet, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Die Schulleitungen stehen mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Kontakt, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

AdUnit urban-intext2