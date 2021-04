Eppelheim. Im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in der Schulstraße 6 führt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Covid-19-Tests durch. Testen lassen können sich alle Bürger, die in Eppelheim wohnen und ohne Symptome sind. Die Tests finden an folgenden Tagen statt: Freitag, 9. April, 16 bis 19 Uhr, Mittwoch, 14. April, 16 bis 18 Uhr, Donnerstag, 15. April, 18 bis 21 Uhr und Sonntag, 25. April, 12 bis 15 Uhr. Die Corona-Schnelltests sind kostenlos. Eine Terminreservierung ist aktuell nicht vorgesehen. Beim Termin ist ein Meldeformular auszufüllen.

