Daniel Born liest Adventsgeschichten

Eppelheim. „Die SPD Eppelheim möchte die Bevölkerung zum Innehalten einladen und ein kleines Stück Weihnachtsglück zu den Menschen bringen“, schreiben die Parteiverantwortlichen in einer Mitteilung. Damit dies trotz Pandemie möglich ist, greifen die Sozialdemokraten auf eine digitale Lösung zurück.

Landtagsabgeordneter Daniel Born kommt am Mittwoch, 22. Dezember, um 19 Uhr online in die Wohnzimmer und bringt eine besinnliche Adventsgeschichte mit. Um die Zugangsdaten zu erhalten, bittet die SPD um Anmeldung per E-Mail an marcel.guckland@spd-eppelheim.de oder unter Telefon 0176/30 76 79 77. zg