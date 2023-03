Darum hat der Georgienplatzseinen Namen

Eppelheim. Hoher Besuch bei der Einweihung der Informationstafel am Georgienplatz am Kreisel Hauptstraße und Mozartstraße in Eppelheim: Neben dem georgischen Botschafter Professor Dr. Levan Izoria werden auch die konsularischen Vertretungen aus Frankfurt und Stuttgart der Veranstaltung beiwohnen. Auch Staatssekretär Dr. Andre Baumann hat sein Kommen zugesagt. Am Samstag, 25. März, wird gegen 17.30 Uhr eine Infotafel mit allem Wissenswerten zur Namensgebung des Platzes enthüllt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Besuche verdeutlichen die Verbundenheit zwischen Baden-Württemberg und Georgien. Vor 200 Jahren sind viele Menschen aus Baden und Württemberg nach Georgien ausgewandert. Noch heute sind dort schwäbische Fachwerkhäuser und Deutsch sprechende Georgier zu finden.

Volksmusik beim Festakt

Die am Samstag stattfindende Feier beginnt um 17.30 Uhr am Georgischen Platz. Neben den Gästen ist auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann vor Ort. Die Veranstaltung wird musikalisch mit georgischer Volksmusik von Mikail Yakut Khimshiashvili am Akkordeon begleitet. Anschließend findet in der Rudolf-Wild-Halle ein Festakt mit Empfang statt. Ab 18.30 Uhr sind verschiedene Reden und Wortbeiträge zu hören. Auf Beiträge von Rebman und Izoria folgt ein Vortrag von Nino Khimshiashvili. Desweiteren wird ein Filmausschnitt aus dem Jahr 1991 gezeigt. Damals war ebenfalls eine georgische Delegation zu Besuch in Eppelheim und weihte die sich am Platz befindende gußeiserne Möblierung ein.

Nach einem Klavierspiel von Ekaterine Klintsurashivili folgt ein Vortrag von Hannes zum Thema „Deutschland und Georgien – eine lange Liebe“. Nach einem anschließenden Akkordeonspiel Khimshiashvilis endet die Veranstaltung mit einem Empfang.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. hag