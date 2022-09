Das Ende der Sommerpause

Eppelheim. Die Sommerpause des Bürgerkontaktbüros ist zu Ende. Das heitere Gedächtnistraining startet an diesem Montag, 5. September, um 15.30 Uhr im „Haus der Begegnung“ in der Hauptstraße 82. Gruppenleiterin Christa Burkhardt freut sich auf viele Teilnehmer. Auch der vergnügliche Spielenachmittag, der von Doris Bieniek geleitet wird, bereichert das Angebot wieder – und zwar am Dienstag, 6. September, von 15 bis 17 Uhr ebenfalls im „Haus der Begegnung“. Wer Lust auf etwas Abwechslung hat und dem Alltag für zwei fröhliche Stunden entfliehen möchte, kann an beiden genannten Tagen einfach vorbeikommen und mitmachen.

Ursula Moos im Kultur-Café

Vormerken dürfen sich Interessierte jetzt schon den Termin für das Kultur-Café, das sein Septembertreffen um eine Woche vorverlegt hat und am Montag, 19. September, von 15 bis 17 Uhr im Rathauskeller stattfindet. Die Gäste können sich hierbei auf Kaffee, Kuchen, Gespräche und Referentin Ursula Moos freuen. Sie wird auf Einladung von Kultur-Café-Leiterin Ilse über das Thema „Wenn das Gehirn älter wird" sprechen und kenntnisreich wie sensibel aufzeigen, wie man seine geistige Fitness erhalten kann.