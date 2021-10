"Der muss es sein" begeistert in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle

Endlich wieder Kultur in der Stadt. Wenn man den Dienstagabend in der Rudolf-Wild-Halle mit einem Satz beschreiben müsste, dann wäre es dieser. Schon bevor die Schauspieler der Theatergastspiele Fürth zum Auftakt des Kulturprogramms in Eppelheim die Bühne betreten und die romantische Komödie „Der muss es sein“ beginnt, ist die Stimmung bestens. Am Eingang verkauft der Sängerbund Germania Stofftaschen mit Snacks und Getränken, das Kulturteam um Sachgebietsleiter Christoph Horsch kontrolliert Impf- und Testnachweise und zeigt den Besuchern ihre Plätze. Kurzum: Alles läuft wie am Schnürchen.

„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder los geht“, betont Horsch eingangs, der die Gäste im Namen von Bürgermeisterin Patricia Rebmann begrüßt. Mit 150 verkauften Karten ist die Veranstaltung zwar nicht ausverkauft, für Corona-Zeiten aber dennoch gut besucht. Und die Menge hat die Kultur vermisst. Von Anfang an fesselt das Stück „Der muss es sein“ von James Sherman die Zuschauer.

Sarah Goldman, gespielt von Julika Wagner, ist glücklich mit ihrem Leben und ihrem Freund Donald (Jan Felski). Nur eine Kleinigkeit stört das junge Glück: Donald ist nicht jüdisch. Undenkbar für ihre gläubigen Eltern, die sich einen jüdischen Mann an der Seite ihrer Tochter vorstellen.

Schauspieler soll helfen

Wenn die Eltern mit dem eigentlichen Freund nicht zufrieden sind, muss eben ein Schauspieler her, denkt sich Sarah und engagiert kurzerhand bei der Begleitagentur „Mich schickt der Himmel“ Bob Jacobsohn (Rhon Diels). Der soll als jüdischer Arzt Dr. David Steinberg bei der Familie Eindruck schinden - und Abe und Miriam sind von Anfang an hin und weg. Michael Vogtmann, der für den ursprünglich engagierten Volker Brandt eingesprungen ist, und Gerda Steiner, bekannt aus Peter Steiners „Theaterstadl“, spielen dabei ihre Rollen ganz hervorragend.

Der strenggläubige und etwas griesgrämige Abe und die besorgte Mutter und leidenschaftliche Köchin Miriam sorgen immer wieder für Lacher und komische Momente. Sie scheinen den neuen Freund der Tochter auf Anhieb zu lieben, der sich am Schabatt und bei der Seder-Feier wacker schlägt. Einzig Bruder Joel (Christopher Neris) ist ein wenig skeptisch. Dynamisch geht es auf der Bühne zu - und dynamisch erobert Bob außerdem das Herz von Sarah, die sich nun in einem Zwiespalt wiederfindet.

Auf der einen Seite möchte sie ihre Eltern glücklich sehen und auf der anderen mit Bob zusammen sein und Donald nicht verletzen. An diesem Punkt wird die Situation dann richtig kompliziert - bis die Auflösung kommt und Sarah schließlich den Segen ihrer Familie bekommt, ganz egal, für wen sie sich entscheidet.

Anhaltender Applaus

Das Stück punktet letztendlich nicht nur mit Situationskomik, sondern auch mit den Charakteren, die jeder auf seine Weise erfrischend sind. Nach über zwei Stunden und einer Viertelstunde Pause ist der Abend schließlich zu Ende. Am anhaltenden Applaus merkt man schnell: Die Eppelheimer haben die Kultur vermisst. Da können die Besucher auf jeden Fall auf die restlichen Veranstaltungen in der Rudolf-Wild-Halle gespannt sein.