Der nächste Umbruch

Neues Jahr, alte Ausgangslage: Beim Eishockey-Club Eisbären Eppelheim werden die Uhren mal wieder auf null gestellt. Diesmal gibt es aber keinen Neuanfang in der Regionalliga, sondern eine Spielklasse darunter. Nachdem in der Vorsaison noch zwei ECE-Teams auf Torejagd gegangen waren, wird es in dieser Spielzeit nur noch eine Mannschaft geben. Diese wird in der Landesliga antreten.

„Trotz neuer Führung, sowohl administrativ als auch auf der Trainerposition, gelang es nicht, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine Mannschaft aufzubauen, die in der Regionalliga ernsthaft konkurrenzfähig sein konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine ausführliche Analyse habe letztendlich den Ausschlag gegeben. „Denn die letzten Spielzeiten waren weder für unsere Fans, die Verantwortlichen des ECE noch für die Spieler selbst motivierend und mit Spaß am Sport verbunden, wohin wir kurzfristig jedoch wieder kommen wollen“, heißt es vonseiten des Clubs weiter.

Korte kehrt als Coach zurück

Die Mehrheit der Spieler soll dem Verein signalisiert haben, den neuen Weg mitzugehen. Nicht mehr mit dabei sein werden aber der bisherige Trainer Sascha Trivunov und sein Assistent Claus Unser. „Nach zahlreichen und intensiven Gesprächen hat man sich verständigt, den Neuanfang auch auf Wunsch der bisherigen Coaches auch in der sportlichen Führung zu vollziehen“, teilte der Verein mit. Zudem gaben die Eppelheimer den Abgang von Patrick Mylius bekannt. Nach zwei Jahren bei den Kurpfälzern beendet er seine Laufbahn. Sein Fokus liegt auf dem Schiedsrichterwesen.

Ein Nachfolger für Trivunov steht bereits fest und ist ein alter Bekannter: Thomas Korte als Spieler und Trainer bereits für die Eisbären erfolgreich, kehrt an die Bande zurück. Gemeinsam mit Richard Drewniak übernimmt er auch weiterhin die Abteilungsleitung.

Ein neues Team gibt es bei den Eisbären aber dennoch: In der EBW-Runde tritt künftig eine U20-Mannschaft an, um den Sprung zu den Senioren zu erleichtern.

„Auch wenn vereinzelt Spieler aus der Jugend bereits in der Vorsaison den Sprung geschafft haben, war es für viele jedoch etwas zu schnell. Diese Lücke soll die U20 nun schließen, so dass der Nachwuchs auch zukünftig in Eppelheim durchgängig vertreten sein wird“, lautete die Begründung. Der Coach dieser Mannschaft steht allerdings noch nicht fest. fred