„Die Feisten“ kommen doch nicht

Eppelheim. Die Veranstaltung „Junggesellenabschied“ der Feisten am Freitag, 29. Oktober, wird wegen zu geringer Nachfrage ersatzlos abgesagt. Das schreibt die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

„Unser Publikum zeigt sich noch sehr verhalten, was Veranstaltungen in einem geschlossenen Raum angeht. So konnten wir für diese Veranstaltung nur 68 Karten verkaufen, was leider nicht im Verhältnis zu den Aufwendungen für die Durchführung dieser Veranstaltung steht“, so Kultursachgebietsleiter Christoph Horsch.

„Gerne hätte ich ,Die Feisten’ auf unserer Bühne begrüßt und wir haben auch Möglichkeiten einer alternativen Durchführung abgewogen, aber schlussendlich muss man auch die finanziell prekäre Lage der Stadt Eppelheim bedenken. Ich hoffe nicht noch weitere Veranstaltungen absagen zu müssen, denn es ist für die Künstler, das Publikum und natürlich für unser Kulturteam keine schöne Situation,“ meint Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Der Eintrittspreis wird bei Rückgabe der Karten erstattet.