„Die Feisten“ lassen’s in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim krachen

Eppelheim. „Junggesellenabschied“ heißt das neue Programm des Duos „Die Feisten“, mit dem die musikalischen Kabarettisten am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle zu Gast sind. Endet der Junggesellenabschied in einer „Hangover“-mäßigen Eskalation oder erinnert er durch lebenserfahrungsbedingte Einschränkung der Feierfähigkeit eher an eine Kaffeefahrt? Diese Fragen beantwortet der Titelsong des neuen Bühnenprogramms der beiden Sänger und Multiinstrumentalisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Kaputt geht auf jeden Fall einiges in „BrochSchepperBoing“, einem der zahlreichen neuen Lieder.

Die beiden Kabarettisten sind seit über 30 Jahren befreundet, machen gemeinsam Musik und teilen nicht zuletzt eine große Vorliebe für Knoblauch.

Sie waren 25 Jahre mit dem Trio „Ganz Schön Feist“ unterwegs, heimsten diverse Kleinkunstpreise ein und waren bekannt aus Funk und Fernsehen. Mit einer bundesweit ausverkauften Abschiedstour verabschiedete sich „Ganz Schön Feist“ von seinen Fans.

Doch C. und Rainer fielen nicht in ein tiefes Loch, sondern vielmehr in einen kreativen Krater. Der Spaß und die Lust am gemeinsamen Jammern standen und stehen für die beiden schon immer an erster Stelle. Deshalb haben sie weiter zusammen musiziert. Dabei sind neue Lieder entstanden und auf einmal scharten sie jede Menge Instrumente um sich.

„Dönerrevolution“ im Gepäck

Ein Schlüsselerlebnis für die zwei Künstler war ein Kurzauftritt bei einer „Pop meets Classic“-Veranstaltung 2013 in der Braunschweiger VW Arena vor 6000 Menschen. Für diese Veranstaltung brauchten sie einen Namen: „Die Feisten“ waren geboren! Die mit dem Deutschen Kleinkunstpreis geschmückten Geschichtenerzähler bringen natürlich auch Songperlen ihrer „Ganz Schön Feist“-Geschichte auf die Bühne: „Aphrodisiakum“ oder die „Dönerrevolution“ mischen sich mit dem brandneuen Songmaterial zu einer Speziallegierung, wie sie nur „Die Feisten“ anmischen können. zg

Info: Karten im Vorverkauf gibt es für 27 Euro (ermäßigt 25 Euro) unter www.reservix.de, unter Telefon 06221/79 44 02 sowie mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim.