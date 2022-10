Die Laternen richten für den Martinszug

Eppelheim. 2021 einigte sich die Stadt mit den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen darauf, wegen der damaligen Corona-Regeln keinen großen Martinsumzug durchzuführen. Aber jetzt ist er zurück am Freitag, 11. November, um 18 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Martinszug ist ein schönes Stück Stadtgemeinschaft. Das Leuchten in den Kinderaugen beim traditionellen Martinszug fehlte allen. Umso schöner ist es, den Martinsumzug 2022 wieder wie gewohnt durchführen zu können. Der Martinsumzug wird von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde organisiert.

Gegen 18 Uhr setzt sich der Zug mit den Laternen von der Schulstraße aus Richtung Bürgermeister-Jäger-Straße, über die Wasserturm- und Schillerstraße in Bewegung. Die Aufstellung erfolgt um 17.30 Uhr in der Schulstraße, wobei sich die Kindergartenkinder am Anfang des Zuges aufstellen. Alle anderen Zugteilnehmer werden gebeten, sich erst nach diesem Bereich neben dem THS-Schulgebäude einzureihen. An den Ausgabestellen der Martinsmännchen werden Sammelbüchsen für Geldspenden für die Nachbarschaftshilfe aufgestellt.

Mehr zum Thema Kolpingsfamilie Vorfreude auf Martinszüge Mehr erfahren

In der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr sperren Polizei und Feuerwehr folgende Straßen für den Durchgangsverkehr: Schulstraße, Bürgermeister-Jäger-Straße, Wasserturmstraße und Schillerstraße. Zudem bittet die Stadtverwaltung die Anwohner dieser Straßenbereiche in der Zeit nicht entlang des Zugweges zu parken. zg