Eppelheim. „Macht euch auf den Weg und geht die letzten Stationen aus Jesu Leben mit. Kommt zur Ruhe und lernt den letzten Weg Jesu aus neuen Perspektiven kennen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Eppelheimer Ökumene. Den Jugendkreuzweg können Interessierte am Karfreitag, 2. April, zwischen 11 und 19 Uhr ablaufen. Dabei sind verschiedene Stationen in Eppelheim fußläufig zu erreichen.

Der Startpunkt ist das evangelische Gemeindehaus in der Hauptstraße 56. Von dort wird man von Station zu Station geleitet. Rund eine Stunde Zeit sollten sich Interessierte nehmen. Außerdem sei ein Smartphone erforderlich. Selbstverständlich seien die Stationen nicht nur für Jugendliche geeignet: Alle sind eingeladen, den Weg zu laufen.

Es wird seitens der Verantwortlichen darum gebeten, die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten und an den Stationen auf den Abstand zu achten, wenn dort zeitgleich mehrere Personen aufeinandertreffen. zg