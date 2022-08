Diesel aus Lkw in Eppelheim gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim. Noch unbekannte Täter haben in Eppelheim Diesel aus einem abgestellten Lkw gestohlen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, müsse sich die Tat zwischen 3 Uhr am Samstagmorgen und 7 Uhr am Montagmorgen ereignet haben. Der Lkw war in dieser Zeit in der Eppelheimer Wernher-von-Braun-Straße abgestellt gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die genaue Menge des entwendeten Treibstoffs ist zurzeit noch nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen, wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen können sich dort unter der Rufnummer 06221/3418-0 melden.