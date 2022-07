Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zwischen Wiedersehensfreude und Abschiedstränen

Wenn das Eichenfest an das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium lockt, stehen auch Sommerferien an. Mehr noch als auf Ferien freuten sich alle am Schulleben Beteiligten auf das Fest, denn endlich konnte der traditionelle Schuljahresabschluss nach zweijähriger Pause stattfinden. Die Wiedersehensfreude war entsprechend bei allen Beteiligten und Besuchern groß. Sich treffen, miteinander plaudern, an den

...