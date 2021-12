Drei Ärzte mit ihren Teams vor Ort

Eppelheim. Impfaktionen und Testmöglichkeiten vor Ort anbieten ist in der Corona-Pandemie die Devise des Arztes Safeer Najam zur Gesunderhaltung der Bevölkerung. Der 31-jährige Familienvater, der als Assistenzarzt für innere Medizin im GRN Klinikum in Sinsheim tätig ist, leitet neben seinem Hauptjob nicht nur seit Juni zwei Schnellteststationen in Eppelheim und führt selbst PCR-Tests durch, sondern organisiert auch seit Herbst regelmäßig Impfungen in den Gebetsräumen der Ahmadiyya-Gemeinde in der Wernher-von-Braun-Straße.

„Unsere Moschee wird in regelmäßigen Abständen zum Impfzentrum und wird dies auch in den kommenden Wochen bleiben“, erklärt er. Das kostenlose Impfangebot wird immer kurzfristig angekündigt. Bei der dritten Impfaktion war keine Voranmeldung nötig. Sie ist offen für alle Bürger aus Eppelheim und der Region und konnte auch von Kindern ab zwölf Jahren genutzt werden.

Menschen motivieren

Najam möchte mit den Vor-Ort-Angeboten die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. „Wir merken, dass sich nach einigen Wochen der Zurückhaltung jetzt doch wieder viele Menschen impfen lassen wollen, aber oft keine Termine bekommen“, weiß der Arzt. „Jetzt geht es den Leuten plötzlich wieder nicht schnell genug.“

Beim jüngsten Termin in der Moschee war Najam mit Dr. Rosa Klotz vom Uniklinikum Heidelberg und Dr. Elias Müller von der gleichnamigen Facharztpraxis für Allgemein- und Familienmedizin aus Dielheim im Einsatz. 80 Impfungen wurden dabei in drei Stunden verabreicht. Frauen und Männer hatten im Gebetszentrum separate Bereiche eingerichtet bekommen. Da es zwei Anmeldebereiche gab, ging die Erfassung der Kontaktdaten und der medizinischen Fragen viel schneller.

80 Prozent der Besucher erhielten bereits ihre Boosterimpfung, freute sich Müller. sge