Jubel bei der SG ASV/DJK Eppelheim! Der Fußball-Landesligist besiegte die TSG Lützelsachsen mit 6:1 (4:0).

Eppelheim setzte die Gäste von Beginn an unter Druck und hatte bereits bis zur 15. Minute einen beruhigenden Vorsprung erzielt. Nach vergebenen Chancen von Patrick Greulich und Patrick Lehr in den Anfangsminuten machten es die beiden danach besser: In der sechsten Spielminute

...