Druckkosten gesenkt

Eppelheim. Die Leasingvereinbarung für die Papier-Output-Systeme für Rathaus, Schulen, Kindergärten und Stadtbibliothek läuft aus. Allein die Schulen in der Stadt drucken rund 1,5 Millionen Papierblätter pro Jahr, im Rathaus sind es etwa 400 000 Seiten.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Auftragsvergabe für neue Drucker an die Firma Canon. Aktuell noch vorhandene Drucker, die jedoch ein sehr geringes Druckvolumen aufweisen, sind bereits reduziert und die benötigten Ressourcen auf den konkreten Bedarf angepasst worden. So waren rund zehn Drucksysteme eingespart worden.

Die Firma Canon war der günstigste Anbieter. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden die Systeme nunmehr temporär redundant betrieben. Die Gesamtkosten für eine Laufzeit von 60 Monaten betragen rund 194 000 Euro, monatlich sind das etwa 3200 Euro. Beim alten Vertrag waren es noch 5570 Euro. Der Beschluss war einstimmig. vw