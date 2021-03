Eppelheim. In der öffentlichen Gemeinderatsitzung an diesem Montag, 22. März, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle stehen zwei wichtige Beschlussfassungen auf der Tagesordnung. Zuerst geht es um den barrierefreien Ausbau der Straßenbahn-Endhaltestelle „Kirchheimer Straße“. Ein RNV-Vertreter trägt einen Sachstandsbericht vor und informiert das Gremium über die Planunterlagen.

AdUnit urban-intext1

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach der vorliegenden Kostenschätzung auf rund 2,75 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Förderung über das Verkehrsfinanzierungsgesetz von rund 1,66 Millionen Euro und einer Förderung durch den Rhein-Neckar-Kreis in Höhe von 50 Prozent beträgt der Anteil der Stadt Eppelheim an den Kosten etwa 542 000 Euro.

Nördlich von PHV

Beim Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Gewann Lochäcker“ geht es um eine Fläche im Süden der Gemarkung und nördlich des Heidelberger Stadtteils Patrick-Henry-Village, auf der ein über 15 000 Quadratmeter großer Edeka-Einkaufsmarkt errichtet werden soll. Das Projekt ist umstritten. Die Grünen haben sich bereits dagegen ausgesprochen (wir berichteten mehrfach). „Der Lebensmitteleinzelhandel in Eppelheim konzentriert sich im Wesentlichen im Norden der Stadt. Durch die geplante Bebauung soll der Konzentration der Handelsflächen im Norden entgegengewirkt werden“, heißt es in dem Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Der bestehende Edeka-Markt in der Rudolf-Wild-Straße könne in seiner bisherigen Verkaufsfläche nicht weiter ausgebaut werden. Der neue Einkaufsmarkt sei dagegen „zukunfts- und konkurrenzfähig, so dass Arbeitsplätze erhalten bleiben können“. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Gewann Lochäcker“ werde für einen „attraktiven Gegenpol zum nördlichen Versorgungsbereich See- und Handelsstraße sorgen und einer Verschlechterung der Nahversorgung sowie einer Erhöhung des innerörtlichen Verkehrs entgegenwirken“.

Begrünung der Dächer

AdUnit urban-intext2

Zum Gesamtkonzept der Entwicklungsmaßnahme gehörten unter anderem der Ausbau eines Radweges im rückwärtigen Bereich sowie der Erhalt der ökologisch nachhaltigen Wertigkeit der Fläche durch Begrünung der Dächer, Photovoltaikflächen mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Vogel- und Insektenschutzmaßnahmen. Das Areal befindet sich im Außenbereich. Für die Umsetzung des Vorhabens ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des Regionalplans sowie des Flächennutzungsplans erforderlich. Es wird ein Regelverfahren mit zweistufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach dem Baugesetzbuch durchgeführt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt entscheidet der Gemeinderat über die Annahme von Spenden. Anfragen aus dem Gemeinderat beschließen die öffentliche Sitzung. vw