Ehrenamtliche Kümmerer in Eppelheim werden für den Klimaschutz aktiv

Eppelheim. Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt „Klikks – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ richtet sich an Kommunen in Baden-Württemberg und verknüpft die Themen Ehrenamt und Klimaschutz. Das Projekt bietet die Möglichkeit, mit Unterstützung von Regionalmanagern des Verbands der regionalen Energie- und Klimaschutzagenturen Potenziale besser auszuschöpfen und mit der Aktivierung von ehrenamtlichen Kümmerern, den Klimaschutzpaten, vor Ort aktiv zu werden.

Eppelheim macht jetzt mit: Der Gemeinderat fasste einen einstimmigen Beschluss für dieses ehrenamtliche Engagement im Klimaschutz. Die Stadt wird durch eine individuelle Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln und der konkreten Umsetzung von Projekten unterstützt. Dazu werden die Kümmerer regelmäßig informiert, geschult und miteinander vernetzt. Mögliche Projekte sind Aktionstage vor Ort, Informationsangebote für Bürger sowie technische Maßnahmen, die zu Kostensenkungen führen. Hier werden die Bedarfe der Gemeinde gezielt untersucht und konkrete Formate entwickelt, die die Zukunftsfähigkeit stärken.

Seit April 2022 etablierte sich im Haus der Begegnung die Gruppe „Zukunftswerkstatt Klima. Die CDU/FDP-Fraktion hatte die Einsetzung des Arbeitskreises „Klimawerkstatt“ im März vor zwei Jahren beantragt. Die Unterstützung durch die Verwaltung soll weitergeführt werden. Der Rat beschloss die Ernennung der Klimaschutzpaten. Hierdurch ist es möglich, „Klikks“-Dienstleistungen zu nutzen und die Verwaltung zu entlasten. Isabel Moreira da Silva (Grüne), Horst Fießer (CDU/FDP), Renate Schmidt (SPD), und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) befürworteten die Teilnahme.