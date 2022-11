Eigene Texte – direkt aus der Küche

Eppelheim. „Die Schrubbers“-Frauenband ist am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr zu Gast in der Rudolf-Wild-Halle. Das Sextett aus dem Kraichgau – Martina Sigmann am Schlagzeug, Inge Schweickert mit der Rhythmusgitarre, Bassistin Beate Nuss, die Keyboarderin und Sängerin Susanne Kammerer, Corinna Heiß (1. Stimme) sowie Jutta Brinkmann (2. Stimme) – präsentiert Lieder direkt aus der Küche zu Melodien, die jeder kennt. Witzig, spritzig und einzigartig sind die selbst geschriebenen Texte, frei nach dem wahren Leben.

Karten zum Preis 20 Euro (ermäßigt 19 Euro) gibt es im Vorverkauf mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim oder unter Telefon 06221/79 44 02. Online auf www.reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen können ebenfalls Tickets bestellt werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.schrubbers.de