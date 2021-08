Ein Spätzünder mit großem Erfolg

Eppelheim. Einen guten Grund zum Feiern hat an diesem Montag Wolfgang Kopp. Der Unternehmer, der 1984 mit seiner Frau und den Kindern ins neu erbaute Eigenheim in die Franz-Holzmann-Straße zog, wird nämlich 80 Jahre alt.

Der Jubilar erblickte am 30. August 1941 im heutigen Albstadt im Schwäbischen als fünftes von acht Kindern das Licht der Welt. Die Familie zog bald darauf nach Blaubeuren. Dort verbrachte Kopp auch seine Kindheit.

Nach der Fachhochschulreife absolvierte der Jubilar unter anderem ein Industriepraktikum bei der Firma Telefunken. Es folgte ein Studium der Nachrichtentechnik in Ulm, bevor es Wolfgang Kopp beruflich schließlich für zwölf Jahre in die Schweiz zog, ehe er im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund bei der Firma Eltro 15 Jahre lang in verantwortlicher Position tätig war. Als Leiter der Qualitätssicherung gehörte auch ein Kalibrierlabor zu seinen Arbeitsbereichen.

Kalibrierlabor als Grundstein

Als die Firma vor der Auflösung stand, wagte Kopp im Alter von 53 Jahren den Schritt in die Selbständigkeit. Das Kalibrierlabor kaufte er seinem Arbeitgeber ab, nahm noch einen Mitarbeiter mit und legte damit den Grundstein für sein eigenes Unternehmen, den Kalibrierdienst Kopp, der als akkreditierter Dienstleister erst im Pfaffengrund und dann in Heidelberg-Wieblingen seinen Firmensitz hatte. 2007 war aus Expansionsgründen ein Umzug nach Wiesloch notwendig, denn Kopp beschäftigte in seinem Unternehmen mittlerweile 45 Mitarbeiter und war mit seinem breiten Portfolio an Kalibrier- und Messdienstleistungen Marktführer.

Den spät gewagten Schritt in die Selbständigkeit hat er nie bereut und hat sich erst jüngst, wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag, dazu entschlossen, sein erfolgreich arbeitendes Unternehmen an die Firma Element Metech, die in Süddeutschland ihr Kalibrier- und Messdienstangebot ausbauen wollte, zu verkaufen und aus der Geschäftsführung auszuscheiden. „Dass alle meine Mitarbeiter übernommen werden, war mir sehr wichtig“, erzählt der Unternehmer.

Der Schritt in den späten Ruhestand war für den gebürtigen Schwaben, der 1968 seine Frau Viktoria heiratete, eine Familie gründete und mit ihr bereits den 50. Hochzeitstag feiere, nicht einfach. „Dass ich jetzt nichts mehr zu sagen habe, ist für mich nicht leicht“, gesteht er.

Dafür bleibt dem Vater von zwei Söhnen und einer Tochter jetzt mehr Zeit für die mittlerweile fünf Enkelkinder und die Musik. Der Jubilar, der seinen runden Geburtstag im Kreis seiner Familie feiert, spielt seit über 35 Jahren in einem Streichquartett das Cello. Darüber hinaus war Kopp viele Jahre als Mannschaftsspieler beim Eppelheimer Tennisclub aktiv.

Auch die Schwetzinger Zeitung gratuliert herzlich zum 80. Geburtstag.

