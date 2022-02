Ein wenig Zeit kann Leben retten

Eppelheim. „Jede Blutspende zählt!“ Mit diesem Aufruf macht der DRK-Blutspendedienst seit Jahren auf die Dringlichkeit von Spenden aufmerksam und betont, dass Blut nach wie vor immer benötigt wird – wirklich Tag für Tag, denn „täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt“. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut könnten keine Reserven aufgebaut werden.

Daher bittet das DRK alle Gesunden einmal mehr zur Blutspende und hat am Donnerstag, 10. März, in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle in der Schulstraße 6 einen entsprechenden Termin angesetzt. Zur Sicherheit der Spender in Hinblick auf die Corona-Pandemie müsse im Vorfeld ein Termin reserviert werden, heißt es in der Pressemitteilung des DRK zum Spendetermin in Heppenheim.

Alle verfügbaren Termine finden sich online auf der Seite www.terminreservierung.blutspende.de.

3G-Regel gilt

Bei allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel, betont das DRK. „Aufgrund der bundesweit in den vergangenen Wochen stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen“, schreiben die Organisatoren der Blutspende und bitte darum, entsprechende Nachweise wie Antigen-Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind oder einen PCR-Test, der maximal 48 Stunden zurückliegt. Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests vom Blutspendeteam angeboten werden.

Nach einer Corona-Impfung können Menschen, vorausgesetzt sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung bereits wieder Blut spenden. Wer zur Spende kommen möchte, sollte jedoch gesund sein und sich vor allem fit fühlen. zg