Ein Wiedersehen mit Pfarrer Schilling

Eppelheim. Der evangelische Kirchenchor von Eppelheim freute sich, nach langer Pause einen Tagesausflug nach Weinheim unternehmen zu können. In gemütlichem Tempo, begleitet von einem kompetenten Fremdenführer, ging es zu der 300 Jahre alten Libanonzeder. Danach wurden die Gebäude des Schlosses samt der dazu gehörigen Geschichte und Geschichten erklärt. Ein Abstecher in den sehenswerten Schlossgarten folgte. Nach dem Mittagessen ging es zur Markuskirche. Dort lebt und arbeitet Pfarrer Detlev Schilling, der früher in Eppelheim war. Er zeigte der Gruppe seinen jetzigen Arbeitsbereich und die eindrucksvolle moderne Kirche, die 1957/58 erbaut wurde. Es ist gute Kirchenchortradition, während des Ausflugs in einer Kirche eine Andacht zu halten und zu singen. Fröhlich und voll neuer Eindrücke ging es dann zurück nach Eppelheim. Übrigens: Dass singen fröhlich macht, davon kann sich jeder gerne überzeugen und freitags um 18.30 Uhr bei den Proben im Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche vorbeischauen. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1