Eppelheim. Man darf die Zukunft nicht verschlafen – schon gar nicht als Feuerwehr. Das weiß die Eppelheimer Kommandantur längst: „Die Zukunft gehört der digitalen und vernetzten Feuerwehr. Effizientes Arbeiten und die Optimierung der Abläufe sowohl im Einsatzbereich als auch in der Feuerwehrverwaltung stehen bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste“, erfährt man von Kommandant Uwe Wagner.

Er sieht in der Umsetzung von „Feuerwehr 4.0“, also in der Digitalisierung, die große Chance, die Feuerwehrarbeit zu modernisieren und zukunftsorientiert auszurichten. Der digitale Fortschritt hat längst in allen Bereichen des Feuerwehrwesens Einzug gehalten. Ob Alarmierung und Einsätze, Gerätewartung, Berichte, Statistiken oder Mitgliederverwaltung: „Möglichst alles digital und aufeinander abgestimmt“, lautet das erklärte Ziel von Alexander Stuntz. Der Oberfeuerwehrmann ist bei der örtlichen Wehr für die Umsetzung von „Feuerwehr 4.0“ verantwortlich.

Der 30-jährige Eppelheimer ist Ingenieur für Informationstechnik. 2012 trat er in die Feuerwehr ein. Mit umfangreichem Fachwissen und vielen ehrenamtlichen Einsatzstunden rüstet er seither die Feuerwehr für die digitale Zukunft.

„Alexander Stuntz ist für unsere Feuerwehr ein Glücksfall. Seine Arbeit ist unbezahlbar“, lobt Feuerwehrkommandant Wagner. „Er hat uns ein komplettes Netzwerk aufgebaut mit eigener Cloud und Mehrfachabsicherung, eigenem E-Mail-Server und einer zentralen Verwaltung mit Benutzeraccounts.“ Wagner freut sich: „Wir sind bei der Digitalisierung hervorragend aufgestellt und führend im Rhein-Neckar-Kreis.“

Anpassungen macht er selbst

Alexander Stuntz nutzt als Basis Standardprogramme wie die Feuerwehr-Verwaltungssoftware „MP Feuer“ oder das Alarmsystem von „Alamos“. Bietet die genutzte Software eine Funktion nicht an, die er in der Praxis gerne hätte, dann schreibt er das Programm für die gewünschte Zusatzerweiterung selbst. „Programmieren war Teil meiner Ausbildung“, erklärt der Ingenieur.

Alexander Stuntz möchte eine doppelte Datenpflege in unterschiedlichen Systemen vermeiden. „Eine Datenbasis für alles“, ist seine Devise. Telefonnummern aus „MP Feuer“ synchronisieren sich beispielsweise automatisch auf die Telefone der Feuerwehr. Unter seiner Leitung wurden Feuerwehrzentrale, Büros, Fahrzeughalle und Fahrzeuge mit entsprechender Hard- und Software ausgestattet. Die Mitglieder der Einsatzabteilung nutzen Digitalfunk, Smartphones und Tablet-PCs, Software Applikationen (Apps) und RFID-Chips, auf denen unterschiedliche Informationen gespeichert werden können.

RFID steht für „Radio Frequency Identification“, also eine Identifizierung über elektromagnetische Wellen. Das Feuerwehrgebäude wurde mit einer elektronisch programmierbaren Schließanlage ausgestattet. Statt mechanischem Schlüssel werden die Türen nun mit RFID-Chip geöffnet. „Damit können wir individuell bestimmen, wer zu welchem Raum Zutritt hat“, erklärt Stuntz. Bei Verlust kann der Chip-Code sofort gesperrt werden, ein Austauschen von Schlössern ist nicht mehr notwendig. Auch die Haustechnik mit Beleuchtung und Absauganlage wird digital gesteuert. „Wenn wir im Feuerwehrhaus ankommen, um auszurücken, ist alles schon in Betrieb“, erklärt Uwe Wagner. Im Einsatz- und Verwaltungswesen bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten: Bei einer Alarmierung können die Kameraden per Smartphone und App auf einen Bildschirm in der Fahrzeughalle melden, ob sie auf dem Sprung, bereits anwesend oder abwesend sind. Das erleichtert die Planung von Einsätzen. Auf allen Smartphones, Tablet-PCs oder den großen Infobildschirmen in der Fahrzeughalle werden Einsatzort, Fahrtroute, Fahrtzeit und weitere wichtige Zusatzinfos angezeigt. Benachrichtigungen werden ständig aktualisiert und synchronisiert, sodass sie zeitgleich auf jedem Endgerät verfügbar sind. Die Übernahme der Einsatzinformationen aus der Leitstelle in das Alarmsystem wurde von Alexander Stuntz selbst programmiert und wird auch von anderen Feuerwehren im Rhein-Neckar-Kreis genutzt. Mit dem für die Schließanlage genutzten RFID-Chip melden sich die Mitglieder der Einsatzabteilung bei einem Einsatz an einem Terminal an.

Alles per Mausklick

Damit wird registriert, wie viele Kameraden ausrücken und – sollte es einen Corona-Verdachtsfall geben – es ist auch ersichtlich, wer in welchem Fahrzeug und mit welchem Trupp unterwegs war. Was vorher mühsam handschriftlich auf Papier dokumentiert werden musste, wird nun digital erfasst. Das spart Arbeit und Zeit. Wird ein Meldebericht oder eine Einsatzstatistik benötigt, ist alles per Mausklick abrufbar. Das Programm kann auch zur Überprüfung und Wartung von Geräten und Ausrüstung genutzt werden. Dafür wurde alles zu Prüfende mit einem Barcode versehen. Mit der Barcode-Scanner-Funktion eines Tablet-PCs wird alles erfasst.

„So kann nichts vergessen werden und man hat keine Zettelwirtschaft“, erklärt Stuntz. Dank digitaler Verwaltung werden sowohl Kommandantur als auch die Feuerwehrkameraden automatisch daran erinnert, wann beispielsweise eine Gerätewartung ansteht, eine Prüfung abzulegen oder der Führerschein zur Überprüfung der Gültigkeit vorzulegen ist. Letzteres erfolgt – ebenfalls automatisiert – über einen auf dem Führerschein aufgebrachten RFID-Chip.