Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Eppelheim. Bargeld, Schmuck und mehrere Armbanduhren haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Erzbergerstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher zwischen 17 und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus ein.

Im Erdgeschoss brachen sie die Abschlusstür einer Wohnung gewaltsam auf und gelangten so anschließend in die Wohnräume. In der Wohnung hebelten die Unbekannten laut Angaben der Beamten einen Tresor auf und entnahmen daraus die Beute.

Schrank durchwühlt

Im Anschluss begaben sich die Einbrecher in eine Wohnung im Kellergeschoss und durchwühlten dort im Schlafzimmer einen Schrank. Schließlich flüchteten sie in unbekannte Richtung. pol