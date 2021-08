Einbruch in Einfamilienhaus in Eppelheim

Eppelheim. Bislang unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Greifswalder Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich laut Angaben der Polizei zwischen Freitag- und Sonntagvormittag Zutritt in das Wohnhaus, wo sie einen Rollladen aus der Verankerung rissen und das Schloss der Terrassentür aufbohrten.

Nachdem die Täter mehrere Räume durchsuchten, nahmen sie neben Bargeld auch andere Wertsachen mit. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg Süd unter der Telefonnummer 06221/3 41 80 in Verbindung zu setzen.

Gekippte Fenster sind „offen“

Derweil gibt die Polizei wertvolle Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützt: Wenn man sein Haus verlässt – auch nur für kurze Zeit – sollte man unbedingt die Haustür abschließen.

„Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren“, rät die Polizei, „denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster“. Den Schlüssel solle man niemals draußen verstecken. Einbrecher fänden jedes Versteck. Wenn man seinen Schlüssel verliere, solle der Schließzylinder ausgewechselt werden, rät die Polizei. „Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.“

Wichtig sei, keine Hinweise auf eine Phase der Abwesenheit zu geben, wie beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Ergänzende Sicherheit biete eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit würden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man könne den Alarm bei Gefahr selbst auslösen. zg