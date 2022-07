Einbruch in Eppelheimer Gaststätte: Zwei Jugendliche festgenommen

Eppelheim. Zwei Jugendliche sollen am frühen Donnerstagmorgen in ein Restaurant in der Eppelheimer Boschstraße eingebrochen sein. Wie die Polizei mitteilt, soll der Einbruch gegen 4 Uhr erfolgt sein, zur Festnahme des 14- und des 17-Jährigen kam es etwa eine Stunde später. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, die wenig später mit einem Großaufgebot vor Ort war.

Die Verdächtigen waren da bereits geflohen. Ein weiterer Zeuge hatte aber einen der mutmaßlichen Täter über die Handelsstraße auf ein Firmengrundstück rennen sehen. Die Polizei riegelte den Bereich rund um den Tatort mit insgesamt elf Streifenwagen ab und suchte ihn mit zwei Polizeihunden ab. Dabei fanden sie schließlich gegen 5 Uhr die beiden Verdächtigen hinter einer Mauer.

Möglicherweise weitere Einbrüche

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll das Duo auch für einen Einbruch in die Büroräume der "Caritas" im Margot-Becke-Ring in Heidelberg-Kirchheim am Abend des 1. Juli verantwortlich sein. Ein Zeuge hatte sich aufgrund der polizeilichen Pressemitteilung zu dem Vorfall gemeldet, und wichtige Hinweise geliefert, die die Ermittler auf die Spur der beiden Verdächtigen führte.

Ob die Jugendlichen für weitere Einbrüche in Frage kommen sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es seitens der Polizei. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen im Hinblick auf den Eppelheimer Einbruch, entließen sie die beiden Jugendlichen im Laufe des Donnerstagvormittags wieder.