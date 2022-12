Einbruch ins Eppelheimer Pfarramt

Eppelheim. Zu einem Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirche ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Eppelheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter vermutlich durch ein Fenster an der Gebäuderückseite ins Innere. Im Pfarrhaus selbst wurden diverse Türen aufgehebelt. Zudem wurde ein im Büroraum aufgestellter Tresor gewaltsam aufgebrochen.

Es gibt noch keine Informationen dazu, was der oder die Täter gestohlen haben, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden durch die Tat. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim unter der Rufnummer 06221/766377 zu melden.