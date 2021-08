Eppelheim. Zum vierten Mal nahm Eppelheim an der Klima-Bündnis-Aktion „Stadtradeln“ teil. „Und das mit steigendem Erfolg“, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz mit Blick auf die erfreulichen Resultate verkündete. Insgesamt waren es zwölf Teams und 182 Teilnehmende aus allen Altersgruppen, die in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 12. Juni bis 2. Juli für mehr Klimaschutz in die Pedale traten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eppelheim brachte es nach einer Vorjahresleistung von 31 808 Kilometern nun auf 43 598 gefahrene Kilometer. „Das ist mehr als einmal um den Äquator“, freute sich Rebmann, die auch selbst für die gute Sache in die Pedale trat. Die Stadt belegt damit Platz Zwei im Heidelberger Umland und Platz 14 im Rhein-Neckar-Kreis. Die Zahl der Teilnehmer erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Mitradelnde und die CO2-Vermeidung steigerte sich von fünf auf sechs Tonnen.

Platz Eins in der Teamwertung sicherte sich das Team „Grünes Eppelheim“ mit 63 aktiven Radlern und stolzen 12 088 gefahrenen Kilometern. Dafür gab es die Auszeichnung in Gold. Die „Roten Radler“ brachten es mit 23 Mitradelnden und 8650 Kilometern auf Platz Zwei. Die Auszeichnung in Bronze ging an das Team „Kirchentandem“ mit 37 Aktiven und einer Gesamtleistung von 7061 gefahrenen Kilometern. Für alle Teilnehmer der drei besten Teams hatte Stadtradel-Koordinator Benedikt Seelbach Trinkflaschen, Flicksets oder Reflektor-Bänder als Preise vorbereitet.

Sieger in der Einzelwertung wurde Heiner Neundorf vom Team „Rote Radler“ mit 1273,2 zurückgelegten Kilometern. Knapp dahinter lag Carolin Engelke-Horn vom Team „SG Poseidon“ mit 1272,1 Kilometern. Dritter wurde Stefan Hoßfeld vom Team „Grüne Radler“ mit 1044,3 Kilometern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Koordinator des Stadtradelns bedankte sich Seelbach bei allen Mitradlern für ihre Teilnahme. „Es war mir eine große Freude, Sie beim Stadtradeln zu begleiten. Ich freue mich bereits auf das kommende Jahr, um wieder mit Ihnen zusammen für eine fahrradfreundlichere Welt in die Pedale zu treten.“