Einsatz in Eppelheim: Feuer bricht in Küche aus

Ein Küchenbrand in einem Hochhaus hat am Donnerstagmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften in der Schuberstraße ausgelöst. Wie die Feuerwehr auf ihrer Webseite mitteilt, wurde die Leitstelle gegen 12.10 Uhr über einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses informiert. Daraufhin seien neben der Feuerwehr Eppelheim auch die Feuerwehr Plankstadt, die Unterkreisführungsgruppe mit der Feuerwehr Brühl, die Drehleiter der Feuerwehr Heidelberg sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit jeweils mehreren Fahrzeugen alarmiert worden.

Eppelheim. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle sei bereits Brandrauch aus der betroffenen Wohnung in das Treppenhaus gedrungen. Engagierte Anwohner hatten glücklicherweise schon die in der Wohnung befindliche Person gerettet und ins Freie gebracht. Außerdem löschten sie das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, und verhinderten somit Schlimmeres. Die beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung untersucht und eine von ihnen daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr habe neben der Brandwohnung auch die benachbarten Wohneinheiten kontrolliert und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, sodass die evakuierten Bewohner schließlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.